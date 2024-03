Menschen in Bornim bedroht Mann klettert bei Flucht vor der Polizei auf Baum

Ein 38-Jähriger hat am Freitagmorgen für eine brenzlige Situation im Potsdamer Stadtteil Bornim gesorgt. Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass der Mann mehrere Menschen bedrohe und möglicherweise ein Messer dabei habe. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete sich der 38-Jährige in der Nähe einer Bushaltestelle am Lerchensteig auf einen Baum.

Speziell für derartige Situationen geschulte Verhandlungskräfte konnten ihn allerdings dazu bewegen, vom Baum wieder herunterzuklettern. Weil sich der Mann nach Angaben der Polizeidirektion West augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, waren auch Rettungskräfte und Feuerwehrleute vor Ort. Der Mann blieb unverletzt. Eine Fremd- oder Eigengefährdung haben nach Einschätzung des Notarztes nicht bestanden, teilte die Polizei mit.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann wie vermutet ein Messer bei sich trug. Neben der Waffe stellte die Polizei auch Betäubungsmittel sicher. Die Dinge hatte der Mann bei der Flucht vor den Einsatzkräften verloren. Eine Anzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen. Konkrete Geschädigte seien derzeit jedoch noch nicht bekannt, hieß es. Der 38-Jährige konnte nach einer Gefährderansprache durch die Polizisten gehen.