Messerangriff in Potsdam 21-Jährige Am Schlaatz von zwei Frauen bedroht

Eine 21-Jährige ist in Potsdam in der Nacht zum Samstag von zwei Messerangreiferinnen bedroht worden. Die attackierte Frau war eigenen Angaben zufolge alleine im Stadtteil Am Schlaatz unterwegs, als sie von dem Duo grundlos angepöbelt und an der Schulter gestoßen wurde. Das teilte die Polizeidirektion West mit.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Demnach zog eine Angreiferin zwei Messer und übergab eines davon ihrer Begleiterin. Daraufhin drohten sie der 21-Jährigen und stachen mehrfach in Richtung der Frau. Die Frau überstand den Übergriff unverletzt. Sie konnte den Messerhieben ausweichen, die Flucht ergreifen und die Polizei alarmieren.

Die Einsatzkräfte leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Die beiden Frauen konnten sie aber nicht stellen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter, gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung.