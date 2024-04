Messerangriff in Potsdam Polizei fahndet öffentlich nach verdächtiger Frau

Eine unbekannte Frau hat in Potsdam im vergangenen November am Schlaatz an der Tramhaltestelle Bisamkiez eine 21-Jährige mit einem Messer bedroht. Nun sucht die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West mit einem Foto nach der Verdächtigen.

Nach Angaben der Polizei wurde die 21-Jährige am 18. November 2023 kurz nach Mitternacht von einer dreiköpfigen Gruppe beleidigt – dazu gehörte neben einem Mann und einer Frau auch die gesuchte Person. Zudem wurde die 21-Jährige auch geschubst.

Dann soll die gesuchte Frau mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung der 21-Jährigen ausgeführt haben. Dabei wurde die angegriffene Frau weder getroffen noch verletzt. Das Messer hatte die Angreiferin von ihrer Begleiterin erhalten, die nach Angaben der Polizei zwei Messer aus ihrer Tasche geholt hatte.

Als die 21-Jährige die Flucht ergriff und über eine Passantin die Polizei verständigte, machte sich auch die dreiköpfige Gruppe in unbekannte Richtung davon. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich das Trio und die 21-Jährige nicht. Die beiden Frauen wurden bisher nicht identifiziert. Daher wird nach einem Beschluss des Amtsgerichts Potsdams mit einem Foto der Messerangreiferin öffentlich nach einer Verdächtigen gefahndet.

Wer kennt diese Frau? Sie steht unter Verdacht, eine 21-Jährige mit einem Messer bedroht zu haben. © PD West/PD West

Hinweise zur Identität und dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person nimmt die Polizeiinspektion Potsdam mit der Bitte um Angabe der Fahndungsnummer (39-24) unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular kann genutzt werden.