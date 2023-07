Mieter statt Touristen Potsdam kämpft erfolgreich gegen Wohnungsangebote für Urlauber

Während sich der Tourismus in Potsdam nach der Coronakrise wieder erholt hat, scheint das Geschäft mit Ferienwohnungen zu lahmen. Für die Stadt ist das eine gute Nachricht, denn sie hatte die Vermietung von Wohnungen an Touristen als Problem ausgemacht. Vor gut zwei Jahren trat deshalb eine sogenannte Zweckentfremdungssatzung in Kraft. Nun sieht sich das Rathaus bestätigt. „Die Satzung wirkt vor allem präventiv.“ Sie sei ein wirksamer Bestandteil der Instrumente.