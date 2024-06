Miezekatzen und alte Männer Tops und Flops der Wahlplakate in Potsdam

Die gute Nachricht für alle, die sich von der bunten Wahlwerbung am Straßenrand gestört fühlen: Innerhalb von zwei Wochen nach der Kommunal-und Europawahl am 9. Juni müssen die Plakate abgebaut und abgehängt sein, sonst drohen Bußgelder.

Wer sich dagegen über die manchmal knackigen Wahlslogans freut oder neugierig auf die Kandidatenköpfe blickt, hat vermutlich neben der eigenen Parteipräferenz einige Plakat-Favoriten. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) haben einen humorvollen Blick auf die Plakatkampagnen geworfen und die Tops und Flops bestimmt.

Flops: Plakate des Grauens

Potsdams CDU hat in der Innenstadt viele etwas überdimensionierte Kandidatenköpfe aufgehängt: Das sind vor allem Männer gehobenen Alters, über deren Köpfen, die teils nicht mehr viele Haare zieren, noch genügend Platz für einen knackigen Slogan gewesen wäre. Der Slogan steht stattdessen unten und fällt nicht als sonderlich kreativ auf.

Bis zu neun Plakate wurden an einigen Potsdamer Laternenmasten übereinander gestapelt. Die FDP treibt es dabei auf die Spitze: Ihr Stadtverordneter Björn Teuteberg steht vor dem Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße am Ende des hohen, gebogenen Laternenmasts fast Kopf.

Das Bündnis „Niekisch-Friederich – Mitten in Potsdam“ zeigt auf einem Großplakat fast das komplette Team: acht Männer und drei Frauen, aufgereiht wie auf einem Familienfoto zu Onkel Herberts 80. Geburtstag, fotografiert von Oma Margot. Dazu der inhaltlich nichtssagende Slogan „Total kommunal – 100% Potsdam“.

So wirbt das „Bündnis Niekisch-Friedrich – Mitten in Potsdam“ für sich. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die kleinen Buchstaben auf den Wahlplakaten des Scharfenberg-Wagenknecht-Bündnisses BfW sind nur im langsamen Vorbeigehen lesbar. Wenn dann auch noch Frieden „für unsere Kinder und Enkelkinder“ gefordert wird, sind offenbar nur Eltern und Großeltern angesprochen.

Werbung auf Rädern statt am Laternenmast: Der Immobilien-Millionär Wolfhard Kirsch (CDU, vormals Bürgerbündnis) hat mit einem schicken Fahrradeisstand auf dem Babelsberger Wochenmarkt Kirscheis verschenkt beziehungsweise verschenken lassen. Die Eisausgabe übernahmen Profis. Das Eis war allerdings dunkelrot, eine (Aus-)wahl gab es nicht.

Zerstörte Plakate Zu Vandalismus und Diebstahl von Wahlplakaten hat die Polizei keine Statistik. Auch das Ordnungsamt der Stadt meldet dazu keine Zahlen, allerdings seien Beschädigungen gemeldet worden. Zudem wurde kontrolliert, ob das Verbot von Wahlwerbung an Schulen eingehalten wird. Verstöße seien nicht festgestellt worden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. In Fahrland wurden im Mai zahlreiche Plakate demoliert, nur die blaue AfD-Werbung blieb heil. Gartenstraße in Fahrland im Mai: Linke und SPD am Boden, die AfD-Plakate hängen noch. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die vielen nichtssagenden Slogans machen die Plakatierung eigentlich überflüssig: „Potsdam stabil. Unser Zuhause“ (SPD) oder „Potsdam besser machen“ (CDU), „Machen, was zählt – für Potsdam“ (Grüne) und „Potsdam gemeinsam gestalten“ (AfD). Immerhin will die FDP eine Verbesserung: „Potsdam kann mehr“.

Andere Wählerinitiativen und Parteien irritieren mit unkenntlichen Plakaten. Die Orangen der Freien Wähler erinnern manchen an Fanta-Werbung, die Linken zeigen Fotos, die nach Handy-Bildern aussehen und die Slogans unleserlich machen.

Den Mega-Flopp im Wahlkampf leistete sich aber die SPD. Sie hängte Plakate ihres Stadtverordneten Leon Troche ab oder hängte andere Plakate über dessen Konterfei. Angeblich hatte Troche gegen interne Regelungen verstoßen. Eigentor der Sozialdemokraten.

Tops: Gut gekontert und geschickt platziert

Die Satirevereinigung Die Partei reagierte auf den SPD-Krach und forderte ihrerseits auf selbstgemalten Plakaten: „#Free Troche“. Ihre eigenen Kandidierenden bewirbt die Partei mit: „Für Potsdam reicht’s!“

Die Partei reagiert auf den Krach in der SPD um Plakate ihres Stadtverordneten Leon Troche. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Für Potsdam reicht’s! Die Partei bewirbt die eigenen Kandidaten.

Die Forderung der Partei Volt gegen Rechtsextremismus. © Andreas Klaer

Die Partei Volt sorgt mit einfachen Slogans für Aufmerksamkeit, ist „für mehr Eis“ oder fordert „Deine Stimme“ gegen Rechtsextremismus: „Sei kein Arschloch!“

Die Andere zeigt ihr Programm in Kürze auf einem Wahlplakat. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die CDU holt die Leute dort ab, wo sie sich ärgern: In der Benkertstraße können Autofahrer, die im Stau stehen, von der Forderung nach einer dritten Havelquerung lesen.

Gewinner des Plakatwahlkampfs

Den Plakatwahlkampf zur Kommunalwahl in Potsdam hat das Bündnis Die Andere gewonnen. Die Wählergruppe hat im gesamten Stadtgebiet mit 40 unterschiedlichen Themenplakaten mit viel Wortwitz gepunktet, während es die anderen Parteien meist bei totalen Vereinfachungen wie „Sicherheit“ und „Freiheit“ oder bei Porträts ihrer Kandidierenden beließen.

Jesus hätte einen Raum im Rechenzentrum. Die Andere auf einem ihrer Wahlplakate.

Wahlkampf mit Katzenfotos: Das Bündnis die Andere verschafft sich Aufmerksamkeit. © Andreas Klaer

Die Andere druckt auf einem ihrer Plakate unter der Überschrift „Lesezeit 3 min.“ ihr Kurzwahlprogramm ab, arbeitet sich am von ihr nicht geliebten Garnisonkirchturm ab („Alles Lüge“), fordert an einer Laterne direkt vor dem „Ernst von Bergmann“-Klinikum „Bessere Arbeitsbedingungen im Klinikum“ oder „mehr blühende Vorgärten in unserer Stadt“ und stellt fest: „Jesus hätte einen Raum in Rechenzentrum!“.

Finanzierung der Wahlwerbung Parteien, die zur EU-, Bundes- und Landtagswahl antreten, erhalten Wahlkampfkostenerstattung. Einige Kandidierende finanzieren ihre persönlichen Plakate selbst. Bündnisse, die nur zur Kommunalwahl antreten, erhalten keine Kostenerstattung. Die Wählerinitiative die Andere finanziert sich durch die Aufwandsentschädigungen, die ihre Stadtverordneten erhalten und komplett abführen. Sitzungsgelder für Aufsichtsratsposten werden teilweise abgegeben.

Den baumlosen Alten Markt bezeichnet Die Andere als „Death Valley“ und warnt vor Hitzeschäden. Und sie grenzt sich betont von den Grünen ab: „ökologisch, statt nur grün“. Mit „Wir verkaufen nichts“ reagiert das Bündnis auf Hausverkäufe der Pro Potsdam. Die Forderung nach mehr Sitzbänken heißt bei der Anderen: „Mehr öffentliche Räume ohne Konsumzwang!“ Mit dem Alten Fritz in Regenbogenbogenfarben („Make love not Preußen“) brachte Die Andere Preußenfans gegen sich auf. Das Großplakat an der Humboldtbrücke wurde beschmiert, der schwule Preußenkönig herausgeschnitten.

Und selbst mit einem komplett inhaltslosen Plakat erzielte Die Andere Aufmerksamkeit: Mit einem niedlichen Kätzchen wurde analog ein Internetphänomen nachgeahmt. Katzenbilder sorgen für Millionen Klicks. Einige dieser Kätzchen wurden gestohlen. „Wir haben deshalb Plakate nachbestellt“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Lutz Boede. Hinter der Kampagne stecke keine Werbeagentur. Dafür habe Die Andere auf die Kreativität ihrer eigenen Köpfe gesetzt.