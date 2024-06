Mit 2,9 Promille in Potsdam unterwegs Betrunkene Autofahrerin fährt Radfahrerin an

Stark betrunken hat eine Autofahrerin am frühen Dienstagabend in Potsdam eine Radfahrerin angefahren. Zuvor war sie in der Friedrich-List-Straße nach ersten Erkenntnissen über eine rote Ampel gefahren. Nach der Kollision beging die Frau nach Polizeiangaben Fahrerflucht.

Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizisten die 57-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Autofahrerin mit 2,9 Promille unterwegs war. Die Frau leistete mehrfach Widerstand gegen die polizeilichen Anweisungen. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Die Frau konnte gehen, nachdem ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

Die angefahrene Radfahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 40-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.