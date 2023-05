Mit Blitzerfoto Polizei sucht Autodiebe in Potsdam

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Autodieben: In der Nacht vom 24. auf den 25. November 2022 ist einem Potsdamer sein VW in der Nauener Vorstadt gestohlen worden. Das Auto konnte nicht wieder aufgefunden werden, allerdings waren die Diebe kurz nach der Tat in der Hans-Thoma-Straße geblitzt worden, als sie in Richtung Gutenbergstraße unterwegs waren.

Die Polizei fragt: Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen? Wo traten sie vielleicht schon einmal bei ähnlichen oder gleichartigen Taten auf? © Polizei Potsdam

Die Polizei sucht nun nach den beiden Tatverdächtigen auf den Blitzerfotos und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer 42-23 über die Telefonnummer 0331 55080 oder unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.