Mit „Büchermasche“ erfolgreich Betrug an 75-jähriger Potsdamerin aufgedeckt

Im Zuge einer Hausdurchsuchung im Land Brandenburg ist am Donnerstag der Betrug an einer Potsdamerin aufgedeckt worden. Einsatzkräfte hatten bei einem 28-Jährigen belastendes Material entdeckt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Ermittlungserfolg konnte weiteres Unheil von der 75-Jährigen abgewendet werden.

Die Frau hatte dem Mann Geld gezahlt, nachdem dieser vorgegeben hatte, dass er ihre Büchersammlung kaufen wolle. Er spielte der Potsdamerin vor, dass er für 10.000 Euro noch ein fehlendes Buch für die Sammlung beschaffen könnte. Dadurch würde die Kollektion im Wert stark steigen, log der Tatverdächtige. Eine Begutachtung der Bücher sollte nochmals 10.000 Euro kosten.

„Im Glauben an eine günstige Verkaufsgelegenheit zahlte die Dame bereits einen Teil des Geldes“, teilte die Polizei mit. Am Donnerstag klärten die Beamten die 75-Jährige darüber auf, dass sie Opfer eines Betrügers geworden war. Die Polizei nahm gegen den 28-Jährigen eine Anzeige wegen Betrugs auf. Es wird geprüft, ob der Mann in weiteren Fällen mit seiner Masche erfolgreich war.