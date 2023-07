Mit Drogen unterwegs Potsdamer Zoll fasst drei Straftäter

Der Potsdamer Zoll hat in der vergangenen Woche auf der Autobahn 10 drei Straftäter gefasst. Die Männer aus Georgien wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht, gegen zwei von ihnen lag ein Haftbefehl vor. „Dies ist für unsere Kontrolleinheit schon ein besonderer Aufgriff, der in dieser Vielschichtigkeit nicht alle Tage vorkommt“, sagte der Leiter der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Potsdam, Torsten Biehl.

Wie das Hauptzollamt mitteilte, war das Trio aus Georgien in einem polnischen Fahrzeug in Richtung Magdeburg unterwegs. Im Rahmen einer Gepäckkontrolle stellten die Einsatzkräfte synthetische Drogen sicher. Die Amphetamine befanden sich in Form von weißem Pulver in vier Cliptütchen in einem Kulturbeutel. Zudem war der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs. Deswegen kam auch die Landespolizei zum Einsatzort.

Den Angaben zufolge bekannte sich eine der Personen zu dem Drogenfund. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Einfuhr eines verbotenen Gegenstandes sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Kontrolle fand am 6. Juli statt.