Mit „flaschenähnlichem Gegenstand“ geschlagen Mann in Babelsberg am Kopf verletzt

An einem Einkaufszentrum in der Großbeerenstraße ist ein 37-Jähriger am frühen Samstagabend am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Zeugen den Vorfall gegen 17 Uhr. Offenbar hatten zwei Personen den Mann mit einem „flaschenähnlichen Gegenstand“ angegriffen. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Filmpark Babelsberg, die Polizei konnte sie aber nicht finden. Der verletzte Mann wurde von einem Rettungsdienst behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden. Dafür kann das Bürgerportal www.polizei.brandenburg.de oder die Telefonnummer (0331) 55080 genutzt werden.