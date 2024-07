Mit Gegenständen beworfen Betrunkene gehen in Potsdamer Innenstadt aufeinander los

Zwei Betrunkene haben sich am Montagabend in der Potsdamer Innenstadt eine lautstarke Auseinandersetzung geliefert. Nach Angaben der Polizei waren ein 39-Jähriger und ein 62-Jähriger in der Charlottenstraße offenbar in Streit geraten. Sie sollen jeweils versucht haben, den anderen mit einem Gegenstand zu schlagen. Der 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Zeugen hatten zuvor die Polizei verständigt.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 62-Jährige 1,9 Promille im Blut hatte. Der jüngere Mann wies einen Wert von 2,33 Promille auf. Die Polizei nahm Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Warum die Männer in Streit gerieten, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.