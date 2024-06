Mit Hubschrauber und Fährtenhund Erfolgreiche nächtliche Suche nach vermisster Potsdamer Seniorin

Eine vermisste Seniorin ist in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam wohlbehalten von der Polizei aufgefunden worden. Streifenbeamte entdeckten die Frau gegen 1.30 Uhr in der Amundsenstraße. Die 76-Jährige war zwar unterkühlt, ansonsten aber offenbar unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie nach einer Behandlung durch Rettungskräfte zurück in ihre rund zwei Kilometer entfernte Senioren-Wohneinrichtung im Stadtteil Bornstedt gebracht.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die 76-Jährige war am Mittwoch aus der Einrichtung verschwunden. Mitarbeiter hatten ihr Fehlen gegen 19 Uhr bemerkt. Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Bei der Suche nach der Senioren kamen neben mehreren Streifenwagen, ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.