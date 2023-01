Mit Solarenergie DHL nimmt neue Packstation in Potsdam in Betrieb

Die Deutsche Post DHL hat eine neue solarbetriebene Packstation in Babelsberg-Süd in Betrieb genommen. In der Fritz-Zubeil-Straße 82 (am Hellweg-Baumarkt) stehen 78 Fächer zur Verfügung. Kunden können dort ab sofort kontaktfrei rund um die Uhr Sendungen verschicken und empfangen.

Die Packstation ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der Automat mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann, teilte die Deutsche Post DHL mit.

Immer beliebter Das Packstationsnetz in ganz Deutschland umfasst aktuell mehr als 11.000 Automaten. In diesem Jahr will die Deutsche Post die Zahl ihrer Packstationen wegen der hohen Nachfrage auf mindestens 15.000 Packstationen erhöhen. Weil Onlineshopping immer beliebter wird, würden die Packstationen häufiger genutzt. Über die Packstationen können Pakete auch verschickt werden.

Die Packstation funktioniere appgesteuert und komme ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung wird die kostenlose Post&DHL-App benötigt. Der neue Packstationstyp sei zuvor intensiv getestet worden. Rückmeldungen der Kunden seien positiv.

