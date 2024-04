Mit Winzern aus Deutschland und Europa Weinmarkt auf dem Potsdamer Luisenplatz startet

Der alljährliche „Weinmarkt auf dem Luisenplatz“ startet am Dienstag (30.4.) um 12 Uhr seine Frühjahrsausgabe. Bis zum 12. Mai werden auf dem Luisenplatz täglich Weiß-, Rosé- und Rotweine, Schaumweine, Sekt sowie Obst- oder Trester-Brände von Winzerinnen und Winzern aus Deutschland und dem europäischen Ausland ausgeschenkt.

Dazu gibt es deftige Speisen und Weinberatungen an den Ständen. Neben den bekannten und beliebten deutschen Weingütern wolle man auch Winzern aus den Nachbarländern in der EU eine Plattform bieten, um sich den Potsdamer Weinfans zu präsentieren. „Nach dem Erfolg im letzten Jahr werden wir dies nun weiterführen“, so Veranstalter Joseph Nieke. Ab 1. Mai ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am 12. Mai bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.