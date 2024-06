Mittagsversorgung für Schüler wird deutlich teurer Preisdeckel für Potsdamer Schulessen läuft ersatzlos aus

Das Schulessen für tausende Potsdamer Familien droht deutlich teurer zu werden. Denn der allgemeine Preisdeckel für das Mittagsangebot an allen staatlichen Schulen in der Stadt gilt nur noch bis Ende Juli. Das hat Bildungsdezernent Walid Hafezi (Grüne) am Mittwoch vor Journalisten bekannt gegeben. Damit wird das Schulessen nicht mehr nur 3,90 Euro kosten, sondern wieder spürbar mehr, je nach Anbieter teils mehr als fünf oder sogar sechs Euro.

Der Preisdeckel war von der rot-grün-roten Rathauskooperation im Zuge der Haushaltsverhandlungen im Mai 2023 als Entlastung für Familien durchgesetzt worden und galt seit dem 1. September. Es habe sich laut Beschluss um ein auf ein Jahr befristetes Modellprojekt gehandelt, sagte Hafezi. Eine Verlängerung ist von den Stadtverordneten nicht beantragt worden.

Entschuldigung bei Eltern

Ein Problem: Den Potsdamer Eltern war vom Bereichsleiter Bildung, Christian Hilbert, in einem Anschreiben zur Einführung des Preisdeckels angekündigt worden, dass dieser bis Ende 2024 gilt. Für diese Panne werde man sich in einem Informationsschreiben zum Auslaufen der Regelung entschuldigen, kündigte Hafezi an.

Für den Preisdeckel waren insgesamt rund 2,5 Millionen Euro eingeplant. Wie viel letztlich ausgegeben wurde, ist aber laut Hafezi noch nicht ausgerechnet.

Wie hoch werden die Preise?

Nun müssen sich Eltern auf spürbar höhere Preise einstellen. Per Stadtverordnetenbeschluss vom März hatte Potsdam eine Preisobergrenze für das Schulessen auf 5,23 Euro pro Portion an den Grund- und 6,13 Euro an den weiterführenden Schulen eingeführt. Hafezi sagte, für manche Caterer seien angesichts gestiegener Kosten selbst diese Preise kaum machbar, möglicherweise müsse man auch hier nachsteuern.

Im Zuge erster Überlegungen zur Überwindung einer drohenden Haushaltsnotlage hatte bereits Kämmerer Burkhard Exner (SPD) den Preisdeckel kritisiert. „Das Prinzip eines breiten Ausrollens von Preisbegrenzungen oder Preissenkungen für alle (‘Gießkannen-Prinzip’; ‘Kostenlos-Prinzip’) kann nicht mehr unterstützt werden.“ So profitierten vom verbilligten Schulessen auch besserverdienende Familien – hier müsse man mehr an Zielgruppen orientiert denken, so Exner.

Walid Hafezi (Grüne), der Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der Landeshauptstadt Potsdam. © Ottmar Winter/ PNN

Hafezi sagte zu einem möglichen Nachfolge-Modell, er sei kein Fan des Gießkannen-Prinzips, diese fördere eher die Ungleichheit, als dass diese abgebaut würde. Ihm schwebe ein Modell vor, das auf bestimmte Stadtteile, Sozialräume oder „das Einkommen der Eltern fokussiert“. Eine Überlegung sei, das Essen in bestimmten Schulen komplett kostenlos anzubieten. All das müsse man im Zuge der kommenden Haushaltsverhandlungen diskutieren.

Denn der Preisdeckel selbst hat laut Hafezi nur sehr bedingt dazu geführt, dass mehr Kinder ein Mittagessen an den Schulen einnehmen. Sprich: Für wohlhabende Eltern wirkte das Modell entlastend, für finanziell schwächere Familien waren möglicherweise auch die 3,90 Euro noch zu teuer. Eine genaue Evaluation will Hafezi bis Herbst vorlegen.

Hafezi: „Keine Verlässlichkeit“

Der Preisdeckel war auch Thema im gerade beendeten Kommunalwahlkampf, unter anderem SPD, Linke und Grüne hatten damit geworben. Vor der Sommerpause tagen die neu gewählten Stadtverordneten noch am 17. Juli. Dringlichkeitsanträge, um den Preisdeckel fortzusetzen, schloss Hafezi denn auch nicht aus. Allerdings könne man jeweils nur Lösungen für ein Schuljahr beschließen, betonte er. Auch die Caterer seien auf verlässliche Beschlüsse angewiesen, wie auch die Eltern und Familien. Kurzfristige Vorhaben wie auf ein Jahr begrenzte Preisdeckel „schaffen keine Verlässlichkeit“, meinte Hafezi in Richtung Stadtpolitik.

Wie ist es in Berlin? Das benachbarte Land Berlin zahlt aktuell rund 180 Millionen pro Jahr – und demnächst 200 Millionen Euro – dafür, dass alle 180.000 Grundschulkinder ein kostenloses Mittagessen bekommen. Dies hatte SPD-Chef Raed Saleh 2019 durchgesetzt. Angesichts nötiger Haushaltskürzungen in Berlin zog die CDU zuletzt den Fortbestand des kostenlosen Schulmittagessens für alle in Zweifel.

Im März 2023 hatte ein offener Brief von Sozialträgern das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Darin war berichtet worden, dass immer mehr Kinder aus Kostengründen vom Mittagessen in den Schulen abgemeldet werden. Ausgerechnet in Schlaatz seien die Essenspreise besonders hoch. Beispielhaft wurden die Weidenhof-Grundschule und die Gesamtschule Am Schilfhof genannt, wo die Portion 5,51 Euro beziehungsweise 6,23 Euro koste. Die Folge: Immer mehr Lehrer und Schulsozialarbeiter würden von hungrigen und damit weniger konzentrierten Kindern berichten.

Hafezi verwies auch auf die in Potsdam geltende Härtefallregel, dass Kinder auf Antrag auch kostenlos Schulessen erhalten können. Hier gebe es aktuell rund 320 Fälle, sagte er. Dazu kämen noch weitere Kinder, die Leistungen über das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) erhalten. Wenn solche Anträge nicht schnell genug bearbeitet werden könnten, gehe die Stadt in Vorleistung, sagte Hafezi.