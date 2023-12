Tagesspiegel Plus Update Exklusiv Mitten in der Weihnachtszeit : Potsdamer Rathaus will Kinder- und Therapiehof in Groß Glienicke räumen

Nachdem eine Klage des Inhabers vor Gericht erfolglos geblieben ist, will das Rathaus vor Ort die Nutzung verbieten. Am Dienstag berät der Bauausschuss.