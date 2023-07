Mobiliar zertrümmert, Polizisten getreten Alkoholisierte Potsdamerin in Fachkrankenhaus gebracht

Eine Potsdamerin befand sich am Dienstagabend offenbar in einem Ausnahmezustand, als sie in ihrer Wohnung in der Waldstadt das Mobiliar zertrümmerte. Zudem habe die alkoholisierte Frau lautstark ihre Nachbarn beleidigt, teilte die Polizeidirektion West mit.

Demnach hatten die alarmierten Einsatzkräfte Mühe, die Frau zu überwältigen. Die Potsdamerin schlug und trat die Polizisten, nachdem diese an der Wohnung in der Straße Am Moosfenn angekommen waren. Die Beamten überstanden den Angriff unverletzt.

Vor Ort untersuchte ein hinzugerufener Rettungsdienst die 48-Jährige. Anschließend kam sie in ein Fachkrankenhaus, da eine medizinische Ursache für die Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein Atemalkoholtest konnte bei der Frau nach Angaben der Polizei nicht durchgeführt werden. Eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.