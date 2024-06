Mobilität in Potsdam Weniger Autos aber mehr Stromer

Jahrelang galt es in Potsdam, dass mit dem Wachstum der Einwohnerzahl auch immer mehr Autos in der Stadt angemeldet sind. Die vollen Straßen waren ein Beleg dafür. Doch das scheint sich zu ändern. Im zweiten Jahr in Folge sind nämlich in der Landeshauptstadt weniger Personenkraftwagen angemeldet als im Vorjahr.