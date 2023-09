Modell auch für andere Viertel? Potsdam plant Krampnitz-Abgabe für Stadtteilarbeit

Die Bauverwaltung im Rathaus plant für das neue Viertel Krampnitz ein Modell, in dem Investoren vor Ort finanziell dauerhaft an der Stadtteilarbeit vor Ort beteiligt werden sollen. Das bestätigte ein Stadtsprecher am Montag auf PNN-Anfrage. Details nannte er noch nicht, das Konzept werde gerade erst noch erstellt. „Wir gehen davon aus, dass das Konzept bis Jahresmitte 2024 steht“, sagte der Sprecher. Wenn ein sinnvolles Modell gefunden ist, könnte dieses auch in anderen Stadtteilen angewendet werden, so die Hoffnung im Rathaus.