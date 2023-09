Müller von Sansouci in Sorge Mehrjährige Bauarbeiten rund um Historische Mühle

60- bis 70.000 Besucher besichtigen jährlich die Historische Mühle im Park von Sanssouci. Sie informieren sich in der Dauerausstellung im steinernen Turm über die Geschichte des Standortes und die Mühlenkunde. Sie können im Laden im Erdgeschoss Literatur und Andenken zum Thema Mühlen und Produkte aus Gemahlenem erwerben. Und das Allerwichtigste: Sie können die funktionstüchtige Getreidemühle anschauen und bei genügend Wind beim Mahlen von Roggen, Weizen oder Dinkel zu Mehl, Grieß und Schrot zusehen. „Altes Handwerk kann man nur erhalten, wenn man es betreibt“, ist Museumsleiter Torsten Rüdinger überzeugt.

Es sind hauptsächlich die Besucher, die die Arbeit des Museums finanzieren. Denn die Mühle ist zwar im Besitz der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Doch die Betreiber, die Mühlenvereinigung Berlin Brandenburg e.V., müssen den Standort, seinen Unterhalt, seine Wartung selbst finanzieren. „Alles, was wir brauchen“, bringt es Rüdinger, der auch Vorstand der Vereinigung ist, auf den Punkt, „müssen wir selbst erwirtschaften.“

Verein wünscht sich temporäre Gerüsttreppe

Zwischen 180.000 und 200.000 Euro müssen das jährlich sein. Üppig war das nie, doch für die Zeit ab August 2024 sieht Rüdinger, der aus einer Müllerfamilie in Neuzelle stammt, große Schwierigkeiten. Dann startet die Stiftung nämlich eine große Baumaßnahme aus dem Sonderinvestitionsprogramm. Das Mühlenhaus, der Mühlenhof und die Remise werden saniert. Zudem soll das ehemalige Schweizerhaus in seiner Kubatur wieder entstehen. „Ursprünglich sollten Sanierung und Neubau nacheinander erfolgen“, erklärt Rüdinger. Nun solle alles auf gleichzeitig passieren.

Von Anfang an sei man mit der Stiftung dazu gut im Gespräch gewesen. Dabei habe man viele praktische Dinge geklärt. So können Büro und Verwaltung von Verein und Museum vorübergehend ins Orangerieschloss ziehen. Auch die Rückkehr in das Mühlenhaus nach den Bauarbeiten – voraussichtlich 2027- ist garantiert. Dort wird der Verein zudem eine Werkstatt einrichten können und einen Depotraum für die Vereins- und Museumssammlung.

Auch der heutige Zugang zur Mühle bleibt während der Arbeiten erhalten. Doch Rüdinger hat da keine Illusionen: „Eine Baustelle schreckt Besucher immer ab. Das kann das beste Beschilderungssystem nicht verhindern.“

Deshalb habe man überlegt, eine Art temporäre Gerüsttreppe zu bauen, die man von der Maulbeerallee aus gut sieht und die direkt nach oben zur Pergola führen würde. Vorstandsmitglied und Architekt Günther Hasenberg hat dafür eine Skizze erarbeitet. Mit solch einer Treppe hat man bereits während der Straßenbauarbeiten vor einigen Jahren gute Erfahrung gemacht. Notwendig sei dafür die Genehmigung der SPSG und idealerweise ein Sponsor.

Ob das alles ausreichen wird, damit das Museum finanziell überleben kann, darum sorgt sich Rüdinger sehr. Nach wie vor sei der Knackpunkt, dass es dem Haus nicht gelungen ist, eine Basisfinanzierung zu erhalten, auf die es sich stützen kann.

Bei der Stiftung reagiert man mit wenig Verständnis auf Rüdingers Gang an die Öffentlichkeit. Denn für Mitte September ist ein gemeinsames Gespräch zum Thema anberaumt. Pressesprecher Frank Kallensee bittet um Verständnis dafür, dass man diesem Gespräch nicht vorgreifen will.

Rüdinger hat große Erwartungen an das Gespräch. „Allein das Prinzip Hoffnung wird uns für den Erhalt des Museums nicht reichen.“