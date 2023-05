Mutmaßliche Brandstiftung Mülltonne am Humboldtring geht in Flammen auf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Mülltonne und ein Haufen Unrat auf dem Hof einer Jugendeinrichtung am Humboldtring gebrannt. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Ein Zeuge habe die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Polizisten versuchten das Feuer zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf und den Brand endgültig bekämpfte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Laut der Behörde bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude oder Personen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise, wer die Mülltonne angezündet hat.