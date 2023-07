Nach Baustopp an Potsdamer Villa Tummeley Ex-Ebay-Chef geht gegen Investor vor

Nach dem Baustopp bei der denkmalgeschützten Villa Tummeley an der Berliner Straße in Potsdam gerät der dortige Investor in die Defensive. Das wurde am Dienstag bei zwei Zivilverhandlungen am Landgericht Potsdam deutlich. Dort klagten teils prominente Käufer der einst mit mehr als 13.000 Euro pro Quadratmeter teuersten Wohnflächen der Stadt gegen eine Tochterfirma des Berliner Immobilienentwicklers Sanus AG auf Schadensersatz - und bekamen von Richter Alexander Mahr zumindest verbal Recht zugesprochen. Die Urteile in den Verfahren stehen noch aus, dem Investor drohen aber insgesamt sechsstellige Verluste.