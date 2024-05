Tagesspiegel Plus Exklusiv Nach Beschwerden von Tierschützern : Potsdam will temporäres Angelverbot an der Alten Fahrt einführen

Weil es am Kanal Alte Fahrt in Potsdam regelmäßig zu Verstößen von Anglern kommt, will die Stadt ein Angelverbot erlassen. Das Ordnungsamt kann die Situation nicht mehr beherrschen.