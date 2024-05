Nach Besuch von Schloss Sanssouci Beschwerde über Toiletten geht an Potsdams Gesundheitsamt

Ein Besuch des Schlosses Sanssouci im April hat Mario Peuser nachhaltig verärgert. Er war mit seiner Frau aus dem Chiemgau (Bayern) angereist und hatte sich auf den Besuch des Weltkulturerbes gefreut. In Erinnerung blieb aber vor allem ein WC-Besuch. Wegen der hygienischen Zustände in den Toiletten des Besucherzentrums an der historischen Mühle informierte Peuser das Potsdamer Gesundheitsamt.