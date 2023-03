Nach Blitzwechsel bei der SPD-Fraktion Keller erklärt sich

Nach dem schlagzeilenträchtigen Austausch der SPD-Fraktionsspitze bleibt die Unruhe bei den Sozialdemokraten groß. Nun hat sich der von vielen in der Partei als Strippenzieher vermutete SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller erstmals zu dem Vorgang zu Wort gemeldet. Keller, der auch Stadtverordneter ist, sagte am Donnerstag auf PNN-Anfrage, er beteilige sich nicht an Spekulationen: „Ich schätze meine Kolleginnen und Kollegen der SPD-Stadtfraktion und finde es befremdlich, wenn Ihre anonymen Quellen - die der PNN - offenbar davon ausgehen, dass sie keine eigenständigen Entscheidungen treffen.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden