Nach Corona-Tief 60 Prozent mehr Bibliotheks-Ausleihen in Potsdam

Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam kann aufatmen: Seit Beginn der Pandemie waren die Zahlen bei Besucher:innen und Ausleihen stark eingebrochen, doch mittlerweile nähern sie sich wieder Vor-Coronazeiten an. „2021 war ich ganz deprimiert über die Zahlen, aber 2022 ging es wieder aufwärts“, sagt SLB-Direktorin Marion Mattekat.

963.478 Entleihungen gab es im vergangenen Jahr – ein Plus von 60 Prozent. Im Kinder- und Jugendbereich waren es sogar 90 Prozent im Vergleich zu 2021. Auch die Neuregistrierungen nahmen um 22 Prozent zu, womit aktuell rund 15.700 Menschen einen SLB-Ausweis besitzen. „Obwohl wir 2022 immer noch 40 Prozent weniger Öffnungsstunden als im Vor-Coronajahr 2019 anbieten konnten, haben sich die Nutzungszahlen in erfreulichem Maße gesteigert“, sagt Mattekat.

Auch Lesungen und Vorträge waren gut besucht: Rund 1800 Besucher:innen zählte die SLB bei den Veranstaltungen für Erwachsene. „Die Leute waren richtig hungrig danach“, sagt Mattekat. Viel passierte vor allem im Rahmen des Doppeljubiläums „100 Jahre Landesbibliothek – 30 Jahre Stadt- und Landesbibliothek“; besonders die Brandenburger Leseabende und Führungen durch das Magazin mit seinen historischen Buchschätzen kamen gut an. Außerdem gab es 274 Führungen und Veranstaltungen für Kitas und Schulen.

Die Stadt-und Landesbibliothek Potsdam (SLB). © Andreas Klaer,PNN,Tsp / Andreas Klaer

Nach vielen Einschränkungen galten ab November in der Hauptbibliothek am Platz der Einheit auch wieder die alten Öffnungszeiten. In den Zweigstellen am Stern und in der Waldstadt ist dies noch nicht der Fall, aber ab dem 30. Januar soll dort zumindest wieder an drei Tagen in der Woche bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Zweigstelle am Stern wird zudem wieder am Samstag öffnen.

Sonntags wird die SLB aber weiter geschlossen bleiben. Der entsprechende Prüfauftrag, den Linkspartei und Grüne im vergangenen Jahr gestartet hatten, hatte ein eindeutiges Ergebnis: „Eine Sonntagsöffnung wäre zwar fachlich wünschenswert, ist aber im aktuellen Haushalt der Stadt nicht darstellbar“, sagt Mattekat.

Analoge Medien sehr beliebt

Für die Neuanschaffung von Medien standen der SLB im vergangenen Jahr 386.000 Euro zur Verfügung, 2023 werden es voraussichtlich 380.000 Euro sein. Derzeit gibt es in der Bibliothek 271.000 Medien zur Ausleihe (ohne Magazin), davon 207.000 Bücher und 32.000 Online-Medien wie Film- oder Musikstreams.

Während die Nutzung der Online-Medien stabil geblieben ist, hat die Ausleihe analoger Medien stark zugenommen. Das gilt auch für die 91 Gegenstände umfassende „Bibliothek der Dinge“, in der es unter anderem Sportgeräte, Instrumente oder programmierbare Spiel-Roboter gibt; hier gab es 2022 rund doppelt so viele Ausleihen wie im Vorjahr. Andere Medienformate sind etwas aus der Mode gekommen: CDs und DVDs werden aufgrund von Streamingangeboten immer seltener genutzt, machen aber immerhin noch 26 Prozent der Gesamtausliehen aus.

Blick in den Lesesaal der Stadt- und Landesbibliothek. © Andreas Klaer,PNN,Tsp / Andreas Klaer

Mattekat sieht optimistisch in das neue Jahr: „Die ersten Wochen deuten eine Rückkehr zur neuen Normalität an, mit durchschnittlich 1000 Besuchern täglich.“ Um noch mehr Menschen in die Bibliothek zu locken, bietet die SLB künftig neue Formate an: Unter dem Motto „Lesen macht glücklich“ bietet der Förderverein Potsdamer Bibliotheksgesellschaft e.V. ab März einen offenen Lesekreis an.

Vorbild ist das aus Großbritannien stammende Konzept „Shared Reading“, bei dem alle Teilnehmenden ohne literarische Vorkenntnisse einen unbekannten Text laut in der Gruppe lesen und anschließend darüber sprechen. „Das können Klassiker sein, Kurzgeschichten oder auch Gedichte“, sagt SLB-Pressesprecherin Sybille Weber. Die moderierten Lesekreise sollen zweimal im Monat stattfinden.

