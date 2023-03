Nach Cyberkrise in Potsdam Rathaus wieder komplett online

Die Potsdamer Stadtverwaltung ist rund drei Monate nach Beginn der Cyberkrise wieder komplett online. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits schrittweise wieder zahlreiche Bürgerdienstleistungen digital in Anspruch genommen werden konnten, sind seit Dienstag (28. März) auch die Mitarbeitenden im Rathaus selbst „wieder direkt mit ihren Bürorechnern mit dem Internet verbunden“, teilte Stadtsprecher Kai Fortelka auf PNN-Anfrage mit. Für einzelne Fachverfahren sei das grundlegend, damit alles vollständig funktioniert.

Antragsrückstau ist abgearbeitet

Der während der Offline-Zeit angefallene Rückstau bei der Bearbeitung von Anträgen auf Personaldokumente und KfZ-Zulassungen sei abgebaut, erklärte der Stadtsprecher: „Hinsichtlich der Bearbeitung von Elterngeldanträgen gab es keine Verzögerungen.“

Wie berichtet hatte das Rathaus am 29. Dezember 2022 nach Warnungen von Sicherheitsbehörden auf einen bevorstehenden Cyber-Angriff die Internet-Leitungen ihrer Systeme gekappt, am Tag danach folgten vorsorglich auch die kommunalen Unternehmen. Beim Hochfahren der IT-Systeme ab 23. Januar waren Unregelmäßigkeiten beobachtet worden, sodass die Stadt am 24. Januar wieder offline ging. Viele Bürgerdienstleistungen und die Online-Terminvergabe waren seit Mitte/Ende Februar wieder möglich.

Es war nicht der erste Cybervorfall in der Stadtverwaltung. Bereits Anfang 2020 hatte Potsdam nach Problemen mit Schwachstellen in der Systemsoftware Citrix wochenlang offline gehen müssen. Erst nach mehreren Monaten waren damals alle Dienste wieder verfügbar.

