Nach Debakel um Public-Viewing-Absage Deutsches EM-Viertelfinale soll in Potsdam auf Luisenplatz gezeigt werden

Nach dem Debakel um das abgesagte EM-Public-Viewing des Deutschland-Spiels gegen Dänemark auf dem Luisenplatz will es das Rathaus beim Viertelfinale am Freitag besser machen. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte am Montagabend in einer kurzen Erklärung vor den Stadtverordneten, mit Veranstalter Heiko Bengs habe sich die Stadt auf einen Weg verständigt, um bestehende Sicherheitsbedenken auszuräumen.

Demnach soll bei dem Spiel Deutschland gegen Spanien am Freitag ab 17 Uhr die viel befahrene Schopenhauerstraße rund um den Luisenplatz gesperrt werden. Ebenso sollen Barrieren vor dem Platz einen möglichen Terroranschlag mit einem LKW verhindern – so wie dies schon beim Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße praktiziert wird. Ferner wird das Veranstaltungsgelände eingezäunt. Diese Kosten werde die Stadt Potsdam übernehmen, kündigte Schubert an. Wie hoch diese sein werden, konnte er noch nicht beziffern.

Auch der Veranstalter soll sich beteiligen. So soll er die Zahl der Ordner erhöhen und eine Einlasskontrolle auf Glasflaschen und Pyrotechnik organisieren. Auch einen Sanitätsdienst soll Bengs stellen und ein schriftliches Sicherheitskonzept vorlegen, machte Schubert deutlich. „Diese Maßnahmen gelten nur für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft“, sagte Schubert. Für alle anderen Begegnungen gebe es keine derartigen Sicherheitsbedenken.

300 Menschen waren ursprünglich angemeldet.

Die Absage in der vergangenen Woche hatte zu Kritik geführt. Wie berichtet war der ehemalige SV Babelsberg 03-Fußballprofi und heutige Eventmanager Heiko Bengs kurzfristig und nach seinen Worten auf Wunsch der Stadt am Luisenplatz eingesprungen, nachdem der Sportartikelhändler Intersport als Betreiber abgesprungen war. Dafür hatte Bengs unbürokratisch eine Genehmigung aus dem Baudezernat von Bernd Rubelt (parteilos) erhalten, aus dem Ordnungsressort von Brigitte Meier (SPD) waren angesichts der Besucherströme zunehmend Bedenken gekommen.

Es kamen deutlich mehr Besucher als angenommen

Ursprünglich waren 300 Menschen angemeldet gewesen. Doch schon beim ersten Spiel Deutschlands waren es 600 Zuschauer, beim zweiten und dritten Spiel am 19. und 23. Juni waren es laut Schubert bis zu 2000. Am 23. Juni sei vor Ort auch Pyrotechnik genutzt und Bierkästen mit Glasflaschen mitgebracht worden.

Schubert räumte ein, sicher wäre es besser gewesen, früher über ein Sicherheitskonzept für das Public Viewing nachzudenken. Allerdings verteidigte er auch die Absage: „Ich stelle mir vor, es hätte hier ein kraftvolles Weiter-so von mir gegeben und es wäre am Samstag im Umfeld des Spiels etwas geschehen.“