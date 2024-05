Nach dem Brandbrief der Potsdam Royals Sportdezernent Hafezi weist schwere Kritik zurück

Sportdezernent Walid Hafezi (Grüne) und Vertreter der kommunalen Luftschiffhafen GmbH haben Vorwürfe der Potsdam Royals zurückgewiesen, den deutschen Football-Meister in eine verheerende Krise gestürzt zu haben. Am Dienstag sagte Hafezi, dass man versuche, im noch nicht ganz fertiggestellten Stadion am Luftschiffhafen ein „Optimum an Rahmenbedingungen“ zu schaffen. „Dabei ist aber nicht alles umsetzbar, was der Verein sich wünscht“, sagt er.

Der Verein habe nun den finalen Nutzungsvertrag erhalten. Dass dieser erst jetzt fertig geworden ist, liege an vorher nötigen Abstimmungen mit der Bauaufsicht, sagte Luftschiffhafen-Chef Dirk Wolfgramm.

Wegen des in der vergangenen Woche noch nicht vorliegenden Vertrags hatten die Royals einen Wutbrief veröffentlicht und dargestellt, dass zwei Wochen vor Saisonbeginn nicht einmal der Ticket-Verkauf starten könne. Hafezi zeigte sich daraufhin verwundert. Es sei stets signalisiert worden, dass der Spielbetrieb möglich sei. Der Verkauf hätte somit beginnen können.

Verbindung zur VIP-Ticket-Affäre Mit einer fragwürdigen Sportplatzfreigabe durch den Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zugunsten der Royals hatte die VIP-Ticket-Affäre begonnen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt nun wegen Korruptionsverdacht. Der Verein hat bisher Anfragen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN), wie oft der Rathauschef und seine Frau kostenlos die VIP-Tickets der Royals nutzen durften, nur ausweichend beantwortet.

Auch Wolfgramm zeigte sich von der Schärfe der Kritik überrascht und hielt dagegen. Anders als vom Verein dargestellt gäbe es nicht nur knapp 400 überdachte Sitzplätze, sondern 471. Dazu kämen mehr als 1300 Sitze ohne Überdachung und weitere rund 3000 Stehplätze. Besser werde die Lage, wenn das Stadion nach dem Sommer fertig saniert sei. Hier hatte es Verzögerungen gegeben.

Hafezi stellte für das Stadion zudem die Anschaffung einer mobilen Tribüne mit 500 überdachten Extra-Sitzplätzen in Aussicht. „Dafür schaffen wir die finanziellen Rahmenbedingungen“, sagt der Sportdezernent. Die Stadtverordneten sollen demnach in einer der nächsten Sitzungen des Hauptausschusses ihren Segen geben.

Der Verein hatte auch moniert, dass ein Kinderspielareal auf einen nahen Parkplatz verbannt würde. Bisher befand dieser sich auf der Tartanbahn, die gerade saniert wird. Daher werde der Bereich, der sich zuvor in einem schlechten Zustand befand, auch nach dem Ende der Arbeiten nicht wieder als Spielbereich dienen können, sagte Wolfgramm. Die neue Rundbahn sei dem Sport vorbehalten, hieß es.

Die Royals hatten als Alternative gefordert, wieder das „Karl-Liebknecht-Stadion“ nutzen zu dürfen. Hierzu verwies Hafezi auf frühere Gutachten, dass eine solche zusätzliche Nutzung des Stadions nur kurzzeitig möglich wäre. Der für das Stadtion zuständige SV Babelsberg (SVB) hatte organisatorische Gründe für die Ablehnung angeführt, unter anderem anstehende Testspiele, die nötige Rasenpflege und die Anwohnerkritik wegen einer zusätzlichen Lärmbelastung.