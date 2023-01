Nach dem Verlust Café für Trauernde in Babelsberg

Das Hospizteam Potsdam lädt am 9. Januar erstmals ins Café für Trauernde ein. Im geschützten Raum sollen sich trauernde Menschen mit ihren Gefühlen und Fragen begegnen und austauschen können. Das Angebot wird von Ehrenamtlichen des Hospizteams begleitet.

Das Café in der Seniorenfreizeitstätte in der Karl-Liebknecht-Straße 28 in Babelsberg findet jeden 2. und 4. Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr statt. Eine Anmeldung wird erbeten unter der Telefonnummer (0331) 6200250 oder per Mail an trauer@hospizdienst-potsdam.de. Der Hospiz- und Palliativberatungsdienst begleitet Sterbende zu Hause, im betreuten Wohnen, im Krankenhaus oder im stationären Hospiz. (kdg)



Zur Startseite