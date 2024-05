Nach Diebstahl eines Handys am Schlaatz Potsdamer Polizei ermittelt mutmaßlichen Räuber

Schneller Fahndungserfolg nach einem Raub: Die Potsdamer Polizei hat in der Nacht zum Samstag einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt, der offenkundig zuvor ein Mobiltelefon gewaltsam entwendet hatte. Den Fall schilderte die Polizei am Sonntag.

Gegen 00.30 Uhr hatte demnach ein ebenfalls 22 Jahre alter Mann die Beamten per Notruf alarmiert, dass er soeben im Wohngebiet am Schlaatz beraubt worden sei. So war sein Handy aus seiner Jacke gestohlen worden. Nach umfangreichen Befragungen des bestohlenen Mannes habe man den Verdächtigen ermittelt, hieß es. Dessen Wohnung wurde durchsucht, dort fand man laut Polizei auch das Handy. Gegen den mutmaßlichen Räuber wird nun ermittelt. Raub wird laut Gesetz „mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft“.