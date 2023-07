Nach Drogenkonsum auf der Intensivstation Schon 14 Jugendliche in Potsdam eingeliefert – auch wegen „Blue Punisher“

Bereits 14 Kinder und Jugendliche mussten in diesem Jahr nach dem Konsum illegaler Drogen auf der Intensivstation des Ernst-von-Bergmann-Klinikums behandelt werden. Darunter, sagt Klinikumssprecherin Peggy Herzog auf Anfrage, waren auch Jugendliche, die die hochdosierte und besonders gefährliche Ecstasy-Variante „Blue Punisher“ konsumiert hatten. Eine Droge, die bereits zu zwei Todesfällen bei Jugendlichen geführt hat.

Im vergangenen Jahr seien 31 Kinder und Jugendliche nach Drogenkonsum auf der Intensivstation des Klinikums gelandet. Es gebe damit keinen Anstieg. Gefährlich sei jedoch, dass es bei den allermeisten Betroffenen zu einem Mischkonsum komme. „Es sticht nicht die eine Substanz hervor. Oft konsumieren die Betroffenen Alkohol und nehmen zusätzlich dann weitere Substanzen ein“, sagt Thomas Erler, Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendklinik Potsdam. „Dazu zählen Ecstasy, Cannabis, Opioide, Halluzinogene, Sedativa oder Hypnotika, auch Kokain.“

Vermehrt kommt es zum Mischkonsum mit Medikamenten

Katharina Tietz, Leiterin der Suchtpräventionsfachstelle der Stadt Potsdam sowie Geschäftsführerin beim Verein „Chill out“ zur Förderung akzeptierender Jugend- und Drogenarbeit, bestätigt, dass es vermehrt zu einem Mischkonsum verschiedener Drogen sowie von Medikamenten komme. Starke Schmerz- und Beruhigungsmittel seien oftmals leicht zugänglich und würden zum gewünschten Rausch führen.

Eine drogenfreie weiterführende Schule in Potsdam gibt es nicht. Katharina Tietz, Leiterin der Suchtpräventionsfachstelle der Stadt Potsdam sowie Geschäftsführerin beim Verein „Chill out“.

Die Zunahme des Konsums, die der Verein „Chill out“ nicht statistisch belegen könne, hänge mit einer Zunahme der psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen zusammen, sagt Katharina Tietz. „Das hat während der Pandemie noch einmal deutlich zugenommen.“ Für die Jugendlichen sei es meist einfach, an Drogen und Medikamente zu kommen. „Eine drogenfreie weiterführende Schule in Potsdam gibt es nicht“, sagt Tietz. Gegebenenfalls könne es sogar im Umfeld von Grundschulen Rauschmittel geben.

Eine Einschätzung, die Kathleen Knier vom Jugendfreizeitladen „Chance“ in Golm, teilt. „Die Drogen sind da. Wenn jemand etwas sucht, findet er alles“, sagt sie. In Gesprächen habe sie erfahren, dass auch Jugendliche in Potsdam „Blue Punisher“ kennen. „Ob sie auch konsumiert haben, weiß ich nicht“, sagt Knier. Im vergangenen Jahr seien zwei Jugendliche aus Golm in der Innenstadt aufgefunden und ins Krankenhaus geliefert worden, nachdem sie an sich selbst K.-o.-Tropfen ausprobiert hatten.

Lebenswichtige Körperfunktionen bedroht

Die Drogen seien immer da gewesen. Aber mit dem Ende der Pandemie hätten Jugendliche wieder die Möglichkeit, uneingeschränkt zu feiern, so Knier. Offenbar wird dabei auch beim Drogenkonsum einiges nachgeholt. Mit zum Teil dramatischen Folgen.

Der Missbrauch könne zu Beeinträchtigungen lebenswichtiger Funktionen wie Atmung, Herzschlag oder der Nieren führen, die dann auf der Intensivstation behandelt und überwacht werden müssen, erklärt Chefarzt Thomas Erler. Dabei könne es zu langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. Abhängig von der Stoffgruppe, der Dosierung und der Dauer des Missbrauchs könnten bleibende Schäden am Herzmuskel, an Leber, Nieren oder Gehirn entstehen, die im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten, so Erler.

Wir sind also häufig mit der Haltung konfrontiert, dass Drogenkonsum nicht problematisch sei, was ja so nicht stimmt. Anis Towfigh, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klink Potsdam.

Neben körperlichen und organischen Schäden kann der Drogenkonsum psychische Schäden verursachen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums seien in diesem Jahr etwa 15 Kinder und Jugendliche stationär wegen einer Drogen-Diagnose behandelt worden, sagt Chefarzt Anis Towfigh. Dabei seien Fälle im Zusammenhang mit Alkohol und Tabak noch nicht berücksichtigt.

Nicht immer seien stationäre Behandlungen notwendig. Im Einzelfall sei auch eine ambulante Behandlung möglich. „Wir sind allerdings auch sehr besorgt darüber, im klinischen Alltag zunehmend auf eine Bagatellisierung und Normalisierung des Drogenkonsums zu treffen – häufig auch Mischkonsum“, sagt Towfigh. „Wir sind also häufig mit der Haltung konfrontiert, dass Drogenkonsum nicht problematisch sei, was ja so nicht stimmt.“

Doch es gibt auch Jugendliche, denen die Gefahren bewusst werden, die nicht weiter konsumieren wollen. Für die fehle es allerdings an Angeboten, sagt Kathleen Knier. „Wir brauchen Hilfe für die, die aussteigen wollen.“ Wer sich für einen Entzug oder eine Auszugsstrategie entscheidet, warte bis zu sechs Monate auf einen Platz oder die Beratung.

Immerhin sollen bald zwei Pilotprojekte zur Suchthilfe in Potsdam starten. Dabei gehe es um Unterstützung von Eltern und Angehörigen abhängiger Jugendlicher sowie um Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, so Kathleen Knier. Es sei wichtig, in den Schulen aufzuklären. Am Humboldt-Gymnasium beschäftigen sich die achten Klassen in dieser Woche jeden Tag mit dem Programm Rebound, das über die Herausforderungen in wichtigen Lebensphasen informiert. Dabei geht es auch um Alkohol und Drogen.