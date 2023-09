Nach einem schweren Schicksalsschlag Potsdamerin führt Werkstatt für Trauernde und Tröstende

Als die Potsdamerin Nanni Denecke-Manthey ihren Sohn verlor, änderte sich auf einen Schlag ihr ganzes Leben. Jetzt hat sie in Babelsberg das „Tränenreich“ eröffnet, in dem es alles gibt, was Trauernde und Tröstende durch die schwere Zeit begleiten kann: Trost- und Erinnerungsschmuck, Taschentröster, Kerzen, Malerei, Trauerkleidung, Karten ohne Sprüche, aber auch die Möglichkeit, sich selbst kreativ zu betätigen – oder einfach zu sprechen und zu weinen.