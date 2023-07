Tagesspiegel Plus Nach Eklat um Schmerzmittel-Einnahme vor Operation : Potsdamer Bergmann-Klinikum einigt sich mit geschasster Oberärztin

In dem aufsehenerregenden Fall steht am Donnerstag eine Verhandlung vor dem Arbeitsgericht an - mit dem beteiligten Chefarzt. Gegen beide Mediziner ermittelt weiter die Staatsanwaltschaft.