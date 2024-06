Nach Erdschluss in Potsdam Rund 1200 Menschen Am Schlaatz zeitweise ohne Strom

In Teilen des Potsdamer Stadtteils Am Schlaatz ist am Dienstagmorgen bei rund 1200 Menschen zeitweise der Strom ausgefallen. Das teilten die Stadtwerke mit. Betroffen waren demnach unter anderem die Straßen Erlenhof, Milanhorst, Schilfhof, Sperberhorst der Bereich an der Nuthebrücke sowie Teile der Fritz-Zubeil-Straße. Anwohner wurden auch über die Warn-App „Nina“ über den Stromausfall informiert.

Um 7.52 Uhr kam es zum ersten Stromausfall, um 12 Uhr waren alle betroffenen Anwohner wieder versorgt. Die Stromversorgung wurde schrittweise wiederhergestellt. „Die Wiederversorgung konnte durch umfangreiche Umschaltmaßnahmen im Niederspannungsnetz gewährleistet werden“, so die Stadtwerke.

Hintergrund des Stromausfalls war ein Erdschluss infolge eines Kabelfehlers, der an einer weiteren Stelle im 10kV-Netz zu einem zweiten Kabelfehler führte – einem sogenannten Doppelerdschluss. Bei dieser Störung im Stromkreislauf hat ein elektrischer Leiter eine Verbindung zur Erde und verursacht einen Kurzschluss. Durch den Doppelerdschluss seien mehrere Trafostationen im betroffenen Mittelspannungsring ausgefallen, so die Stadtwerke. Die beiden Störungsstellen werden noch bearbeitet.