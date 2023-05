Nach Großbrand bei Fahrland Polizei schließt Brandstiftung als Ursache aus

Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Großfeuer in einer Firmenhalle am vergangenen Samstag aus. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem am Samstag gegen 11.30 Uhr bemerkten Feuer nahe dem Ortsteil Fahrland war zwar niemand verletzt worden, jedoch entstand laut Polizei ein Schaden im siebenstelligen Euro-Bereich.

Die Feuerwehr hatte wie berichtet nicht mehr verhindern können, dass sich die Flammen auf in der Halle gelagerte Möbel sowie im Umfeld der Halle abgestellte Firmenfahrzeuge ausweiteten. Der Firmenstandort in der Marquardter Straße wurde vollständig zerstört. Am Sonntag hatte die Feuerwehr erneut ausrücken müssen, um Glutnester zu löschen. Daher hatte die Polizei auch nicht sofort vor Ort ermitteln können. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Feuers wurden fortgesetzt, hieß es von der Polizei.