Nach Großeinsatz Vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Eine seit Dienstagabend vermisste Person ist wieder da. Die Polizei teilte am Donnerstagmorgen mit, die Person sei in der Nacht zuvor wohlbehalten aufgefunden worden. Wegen des Verschwindens hatte die Polizei am Mittwoch eine großflächige Suchaktion ausgelöst - weil unklar war, ob eine medizinische Notlage vorliegt.

Die Person, die sich zuvor in einer Klinik aufhielt, war nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Unter anderem hatte die Polizei auch mit einem Hubschrauber und Booten das Umfeld von Hermannswerder, die Havel in der Innenstadt und die Neustädter Havelbucht abgesucht. Nähere Angaben zu der Person machte Polizei nicht.