Nach Kampfabstimmung Potsdamer Grüne wieder mit Doppelspitze

Der Grünen-Kreisverband in Potsdam hat wieder eine Doppelspitze. Neuer Kreisvorsitzender ist der 25 Jahre alte Lehrer Jonas Höhne - an der Seite der bisherigen Co-Chefin Katharina Erbeldinger. Das teilten die Grünen am Freitag mit. Höhne habe sich bei einer Mitgliederversammlung am Donnerstag gegen seine ebenso kandidierende Vorstandskollegin Petra Müller-Glodde durchgesetzt, hieß es weiter. Höhne sagte, er wolle sich vor allem für mehr Bildungsgerechtigkeit an Potsdamer Schulen einsetzen. Gute Bildungseinrichtungen seien ein wichtiger Baustein bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Integration oder Gesundheitsförderung.

Die Wahl war nach dem überraschenden Rücktritt des früheren Kreischefs Ken Gericke nötig geworden. Dieser hatte Anfang des Jahres die Partei verlassen. Die Grünen haben in Potsdam mehr als 600 Mitglieder, stellen damit nach der SPD den zweitstärksten Kreisverband.

