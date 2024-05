Nach Kritik an Verfahren für Jugendamtsspitze Anonyme Briefschreiber nehmen Potsdamer SPD-Mann ins Visier

Die Diskussion rund um die Besetzung der Spitze des Jugendamts wird, mitten im Kommunalwahlkampf, zunehmend giftiger. Nachdem zunächst der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Tiemo Reimann (SPD), in Zusammenhang mit der geplanten neuen Leiterin von „Postengeschacher“ gesprochen hatte, gibt es nun gegen den Sozialdemokraten selbst Vorwürfe. Diese werden in einem anonymen Brief an die Stadtverordneten erhoben, geschrieben von angeblichen „Mitarbeitern freier Träger“ im Jugendhilfebereich.

Diese werfen Reimann, auch Spitzenkandidat seiner Partei im Kommunalwahlkampf, unter anderem einen Interessenkonflikt vor. Hintergrund ist seine Tätigkeit für die Potsdamer Arbeiterwohlfahrt (Awo), als Teilbetriebsleiter für das Projekt „Wohnen im Kiez“ für psychisch Erkrankte und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen. Die Awo ist zugleich ein sehr großer Sozialträger der Region, etwa im Bereich Kita. So entscheide Reimann auch mit über Förderungen, von denen die Awo profitieren. Allerdings sitzen in dem Ausschuss auch andere Vertreter freier Träger als stimmberechtigte Mitglieder, über seinen damals neuen Job hatte er laut Protokoll vom September 2023 auch den Ausschuss informiert.

Eine weitere Behauptung: Reimann sei enttäuscht darüber, nicht in der Auswahlkommission für die Leitung des Jugendamtes beteiligt gewesen zu sein. Ferner hätten er und die ebenfalls im Ausschuss als Vize-Vorsitzende tätige Linke-Fraktionschefin Sigrid Müller einen Brandbrief von Jugendamtsmitarbeitern an die Presse initiiert, in dem einmal mehr von chronischer Überlastung in dem sensiblen Kinderschutzbereich die Rede war. So würden Reimann und Müller die Mitarbeiter animieren, auch gegen den Jugendbeigeordneten Walid Hafezi (Grüne) vorzugehen, so eine andere Beschuldigung.

„Wem nutzt ein solches Vorgehen?“

Reimann und Müller reagierten am Montagabend. Die Form eines solchen anonymen Schreiben passe nicht zum offenen und kritischen Miteinander im Ausschuss. Man könne sich nicht vorstellen, dass freie Träger so eine Form der Kommunikation gewählt haben sollten. „Es bleibt die Frage: Wem nutzt ein solches Vorgehen?“ Zu den einzelnen Unterstellungen werde man nicht über die Presse Stellung beziehen, so Reimann und Müller. Allerdings werde man über den Brief im nächsten Ausschuss Ende Mai sprechen.

Anlass für den Brief ist die Kritik von Reimann an der geplanten Besetzung der Spitze des Jugendamts - durchgesickert war, dass Alexandra Mebus-Haarhoff die Stelle übernehmen soll. Die Verwaltungsrechtlerin ist Bereichsleiterin Ost bei der bundesweit vor allem im Kita-Bereich aktiven Fröbel-Gruppe. Sie ist wie Hafezi bei den Grünen, kandidiert zur Kommunalwahl in Potsdam und soll am Mittwoch von den Stadtverordneten bestätigt werden. Reimann hatte Intransparenz im Verfahren beklagt und auch daran festgehalten, dass so etwa künftig besser gestaltet werden müsse. Hafezi hatte Reimanns Vorwurf entschieden zurückgewiesen. Die Briefeschreiber nehmen Reimanns Äußerungen als Anlass für ihre Wortmeldung.