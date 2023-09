Nach Musikfestival in Drewitz Potsdamer Polizei sucht Schlägergruppe

Nach dem kostenlosen Open Air „Rock am Löschteich“ in Drewitz hat es gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Das meldete die Polizei am Sonntag. Demnach alarmierten mehrere Personen am Samstagabend gegen 22.45 Uhr die Polizei, nachdem sie von bisher unbekannten Personen angegriffen worden waren. Eine achtköpfige Gruppe soll laut Polizei zunächst einen 38-Jährigen und danach einen 41-Jährigen attackiert, mehrmals geschlagen und zu Boden gestoßen haben. „Dabei erlitten beide Geschädigten leichte Verletzungen“, sagte ein Polizeisprecher.

Dann ging es weiter. Denn die Schlägergruppe traf laut Polizei wenig später auf fünf weitere Personen. Hier wurde „ebenfalls ohne erkennbaren Grund“ ein 35-Jähriger angegriffen, welcher leicht verletzt wurde. Nun ermittelt die Polizei. Bereitschaftspolizisten suchten zwar noch in der Nacht das Umfeld des Tatorts ab, die Angreifer blieben aber laut Polizei zunächst unbekannt.

Das „Rock am Löschteich“ hatte die in Potsdam vielfach aktive Soziale Stadt-Gesellschaft veranstaltet - und mit der toleranten und friedliebenden Atmosphäre des Festivals geworben.