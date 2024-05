Tagesspiegel Plus Nach Protest von Anwohnern am Kirchsteigfeld : Klage gegen geplante Flüchtlingsunterkunft in Potsdam

Am Potsdamer Verwaltungsgericht ist ein Eilantrag gegen das Vorhaben in der Eleonore-Prochaska-Straße eingegangen. Ein Anwohner hat die Klage eingereicht.