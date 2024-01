Nach Rohrbruch in Potsdam Neuendorfer Straße wieder frei

Nach dem Bruch eines Trinkwasserrohres ist die Neuendorfer Straße seit Dienstagabend wieder in beiden Richtungen befahrbar. Sowohl Leitung als auch Fahrbahn sind wieder repariert.

Am Neujahrsmorgen war in Höhe der Unterführung unter der Nuthestraße ein Trinkwasserrohr gebrochen. Dadurch war auch die Fahrbahn Richtung Kirchsteigfeld unterspült worden. Von der Havarie seien acht Häuser entlang der Neuendorfer Straße betroffen gewesen, teilte das Rathaus auf PNN-Anfrage mit. Deren Trinkwasseranschluss sei bereits am Montagabend wieder repariert gewesen.

Die Feuerwehr Potsdam war nach Rathausangaben am Neujahrstag in der Neuendorfer Straße zu Spitzenzeiten mit bis zu zwölf Einsatzkräften der nahegelegenen Feuerwache 2 im Einsatz.

Durch den Wasserrohrbruch geriet ein Straßenbaum in Schräglage und drohte umzustürzen. Dieser sei von der Feuerwehr mittels Drehleiter und Kettensäge abgetragen und gefällt worden. Keller mussten durch die Feuerwehr nicht leergepumpt werden.