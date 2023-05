Nach Rohrbruch Potsdamer Alleestraße bleibt bis Samstag gesperrt

Nach einem Wasserrohrbruch am Mittwochmorgen in Potsdam bleibt die Alleestraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Straße Am Neuen Garten bis zum Samstagmorgen um 7 Uhr gesperrt. Wie die Stadtwerke auf Twitter mitteilten, wird der gesamte Fahrbahnbelag erneuert. „Dann wird der Verkehr bis Mittwoch freigegeben. Bis Donnerstag folgt eine weitere Vollsperrung für Restasphaltarbeiten“, hieß es am Donnerstag.

Im öffentlichen Nahverkehr führt der Rohrbruch zu Einschränkungen. Die Buslinie 603 verkehrt derzeit nur zwischen Platz der Einheit und Reiterweg/Alleestraße. Zwischen den Haltestellen Reiterweg/Alleestraße und Höhenstraße fährt nach Angaben des Potsdamer Verkehrsbetriebs ViP bis zum Samstagmorgen ein Großraumtaxi zu den Fahrtzeiten der Linie 603.

Rund 130 Potsdamerinnen und Potsdamer waren von der Havarie betroffen und bis zum späten Mittwochnachmittag ohne Trinkwasser. Das teilten die Stadtwerke mit. Seit Mittwochmorgen laufen Maßnahmen zur Behebung des Schadens. Radfahrende und Fußgänger beziehungsweise Fußgängerinnen können die Baustelle passieren.

Die Straße wurde den Angaben zufolge unterspült. Für die Feuerwehr wurde eine Rettungsgasse eingerichtet. Zur Havarie kam es wenige Meter hinter der Einfahrt zur Eisenhartstraße.