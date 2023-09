Nach Schlägereien in Drewitz Die Polizei sucht noch die Täter

Nachdem eine Schlägergruppe am Wochenende in Drewitz andere Personen angegriffen hat, sucht die Polizei noch nach den Tätern. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf PNN-Anfrage. Drei Männer waren bei den scheinbar wahllosen Attacken am späten Samstagabend verletzt worden.

Am Montagnachmittag hatten sich bereits die Veranstalter des „Rock am Löschteich“ zu Wort gemeldet, die am Samstagabend in Drewitz ihr kostenloses Open Air veranstaltet hatten. Ihre Aussage: Ihr Open-Air und das friedliche Publikum dort hätten mit der Gewalt nichts zu tun gehabt. Die Prügeleien seien nach Ende der Veranstaltung passiert und auch nicht auf dem Festgelände, sondern bei einem Spätverkauf in der Nähe. Betroffen gewesen sei auch ein ehrenamtlicher Helfer der Veranstalter, hieß es von den Organisatoren weiter.