Nach Streit am Schlaatz 35-Jähriger in Potsdam mit Pfefferspray besprüht

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Potsdam einen 35-Jährigen mit Pfefferspray besprüht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden Männer zuvor am Schlaatz im Leibnizring in Streit geraten.

Der Täter entfernte sich im Anschluss vom Tatort. Die vom 35-Jährigen alarmierten Polizisten fahndeten in der Umgebung nach dem Unbekannten, konnten ihn aber nicht auffinden. Warum die beiden Männer sich stritten, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Weil der 35-Jährige über Schmerzen im Augenbereich klagte, wurde er in einem Rettungswagen versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,89 Promille.