Nach Tod eines Radfahrers am Luisenplatz Prozess gegen Sprinter-Fahrerin am Potsdamer Amtsgericht beginnt

Nach dem Unfalltod eines Radfahrers in der Schopenhauerstraße am 10. April 2022 beginnt nun der Prozess: Angeklagt am Amtsgericht Potsdam ist eine 49 Jahre alte Frau, die sich dort am 17. Juli wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss. Das hat das Gericht in seiner Presserolle mitgeteilt.

Demnach wollte die Fahrerin eines Mercedes-Sprinters am Unfalltag gegen 13.30 Uhr am Luisenplatz rechts in Richtung einer Apotheke abbiegen. Dabei soll die Frau den in der gleichen Richtung rechts neben ihr fahrenden Radler übersehen haben. Dieser war auf einem Radweg unterwegs. Der 58 Jahre alte Mann habe noch gebremst, sei dann jedoch gestürzt und von dem Fahrzeug überrollt worden, heißt es in der Prozessankündigung des Gerichts. Der Mann starb noch vor Ort an den Folgen der Verletzungen.

Am Amtsgericht muss nun geklärt werden, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn die Sprinter-Fahrerin die erforderliche Sorgfalt an den Tag gelegt hätte. Bei einer Verurteilung wegen Fahrlässigkeit wird in der Rechtspraxis in den meisten Fällen eine Bewährungsstrafe verhängt.