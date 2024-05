Nach tödlicher Unfallfahrt bei Geltow Berauschter Fahrer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Es geht um ein tragisches Unglück, das einen jungen Mann das Leben kostete: Nach einem tödlichen Autounfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist ein 29 Jahre alter Potsdamer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der Richter am Amtsgericht, Alexander Jahns, verhängte am Mittwoch gegen Lorenz F. eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, zur dreijährigen Bewährung ausgesetzt. Demnach sah es das Gericht als erwiesen an, dass F. die Schuld dafür trägt, dass der 22 Jahre alte Robin K. nicht mehr lebt. Mit dem Urteil blieb Richter Jahns knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft Potsdam, die ein Jahr und sechs Monate plädiert hatte.