Nach Überfall am Potsdamer Hauptbahnhof Polizei sucht Verdächtigen mit Foto

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 26. April 2021: Zwei Unbekannte griffen an jenem Montag kurz nach 19 Uhr an der Haltestelle Lange Brücke einen Jugendlichen an und sollen unter Androhung von körperlicher Gewalt die Herausgabe von Gegenständen gefordert haben - eine versuchte räuberische Erpressung. Als der Jugendliche dem nicht nachkam, brachten ihn die Angreifer zu Fall und traten und schlugen gemeinschaftlich auf das Opfer ein.

Einer trug weiße Schuhe der Marke Yeezys, der andere eine schwarze Tasche von Louis Vuitton

Jetzt sucht die Polizei mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem der beiden mutmaßlichen Täter. Das Foto wird auf Anordnung des Amtsgerichtes Potsdam veröffentlicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Gesuchte soll im April 2021 unweit des Potsdamer Hauptbahnhofs eine räuberische Erpressung begangen haben. © Polizeidirektion West

Zu sehen ist ein etwa 1,75 Meter großer junger Mann, dessen Alter auf 16 bis 17 Jahre geschätzt wird. Er soll schlank gewesen sein und schwarzes Haar getragen haben. Zur Tatzeit war er mit einer weißen Jacke mit farbigen Streifen im Schulterbereich bekleidet, trug außerdem helle Jeans und weiße Schuhe der Marke Yeezys.

Sein Komplize soll 1,84 bis 1,86 Meter groß und 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Er wird als schlank und kräftig beschrieben und hatte schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Softshelljacke und einer dunklen Hose. Außerdem trug er eine schwarze Umhängetasche der Marke Louis Vuitton mit sich.

Hinweise zur Identität und dem Aufenthalt des jungen Mannes nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 55 080 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt werden.

