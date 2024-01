Nach Überfall in Potsdam Betrunkener beraubt und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Mindestens zwei Personen sollen Anfang Dezember in der Nacht einen stark alkoholisierten Mann überfallen und ausgeraubt haben. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Den Angaben zufolge soll sich die Tat am 3. Dezember zwischen 2 Uhr und 5.30 Uhr zugetragen haben. Der genaue Tatort ist unklar. Passanten hatten den am Kopf verletzten Mann in der Nansenstraße entdeckt. Der Mann gab an, zu Fuß von der Hegelallee in Richtung Potsdam-West unterwegs gewesen zu sein.

Der Verletzte war zunächst nach Hause gegangen, ehe er im Laufe des Tages einen Arzt aufsuchte und Anzeige bei der Polizei erstattete. Nach Angaben des Mannes fehlte aus seinem Portemonnaie Bargeld im zweistelligen Bereich. Weil die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam den Tatablauf bisher nicht rekonstruieren konnte, bitten die Ermittler um Hilfe aus der Bevölkerung.

Einer der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte den Angaben zufolge eine schlanke Statur und einen kurzen, braunen Vollbart. Der Mann trug einen halblangen grünen Parka, keine Kopfbedeckung und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können auch das Online-Hinweisformular nutzen.