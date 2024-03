Nach Unfall mit Schwerverletzter Potsdamer Polizei sucht Radfahrerin und Zeugen

Eine unbekannte Radfahrerin hat am Dienstag der vergangenen Woche in Potsdam-West eine Spaziergängerin angefahren und schwer verletzt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und nach der Unfallverursacherin. Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei am 12. März zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr ereignet.

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, war die 65-Jährige mit einer Freundin auf dem Uferweg entlang der Havel zwischen der Mertz-von-Quirnheim-Straße und der Kastanienallee in Höhe eines Seniorenheims unterwegs. Dort wurde die 65-Jährige von hinten angefahren. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist unklar.

Die Radfahrerin fuhr davon, nachdem sie sich geweigert hatte, ihre Personalien herauszugeben. Direkt nach dem Unfall stellte keine der beiden Spaziergängerinnen eine Anzeige, auch wurden weder die Polizei noch der Rettungsdienst informiert. Später ging allerdings eine Online-Anzeige bei der Polizei ein.

Weil die Ermittler die Radfahrerin bisher nicht identifizieren konnten, bittet die Kriminalpolizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Die gesuchte Frau ist den Angaben zufolge zwischen 60 und 65 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie hat kurze, blonde Haare. Als sie auf dem Uferweg unterwegs war, trug sie einen weißen Fahrradhelm.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können auch das Online-Hinweisportal nutzen.